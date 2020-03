Opsteker voor huisartsen van Geneeskunde voor het Volk: lading van 60.000 mondmaskers uit China PhT

30 maart 2020

19u17 2 Antwerpen Zestigduizend mondmaskers arriveerden maandagavond bij de Hobokense groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk. “Dit geeft meer ademruimte in de eerstelijnszorg”, zegt Anne Delespaul, zelf huisarts en woordvoerster van de vereniging. “We hopen dat de voorraad volstaat tot eind mei.”

De chirurgische mondmaskers zijn van Chinese makelij. Anne Delespaul: “Uiteraard hebben we zorgvuldig uitgezocht of ze voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Dat blijkt het geval, maar na aankomst doen we nog testen. Let wel, dit zijn mondmaskers die geschikt zijn in de eerste lijn, niet voor intensieve zorg.”

De lading mondmaskers kwam via Nederland. De vrachtwagen moest maandagnamiddag enige tijd wachten aan de Belgische grens. Naast de elf groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, in Vlaanderen en Wallonië, gaan de mondmaskers ook naar een aantal wijkgezondheidscentra.