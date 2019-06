Opsporingsbericht: Samira Rage AMK

07 juni 2019

11u55 0

Politie en parket vragen uit te kijken naar de 18-jarige Samira RAGE. Ze werd het laatst gezien op 28 augustus 2018 in de Bijlstraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Samira heeft de Somalische nationaliteit. Ze is normaal gebouwd en heeft een donkere huidskleur, donkere ogen en donker haar tot op de schouders. Samira spreekt hoofdzakelijk Somalisch en amper Nederlands of Engels.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.