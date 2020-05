Oproep voor demonstratie tegen lockdown, politie zal ‘op juiste manier’ optreden Annelin Marien

06 mei 2020

13u39 0 Antwerpen Een opmerkelijke oproep circuleert de laatste dagen op sociale media: op zaterdag 9 mei zou er een ‘demonstratie voor de vrijheid van het volk’ plaatsvinden op de Leopold De Waelplaats in Antwerpen, een manifestatie tégen de lockdown en de maatregelen van de overheid dus. Woordvoerder van politiezone Antwerpen Willem Migom laat weten dat de politie samenscholingen en manifestaties niet zal toelaten.

Zestig mensen hebben zich al op aanwezig gezet op het Facebookevenement ‘Demonstratie Vrijheid Van Het Volk’. De manifestatie zou zaterdag om 12 uur plaatsvinden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In een manifest op de Facebookpagina klinkt het als volgt: “Wij zijn de lockdown méér dan beu. De constitutionele rechten van de mens worden genegeerd. [...] Ons statement is duidelijk: stop deze onredelijke lockdown en alle vrijheidsberovende maatregelen of er komt een tijdperk aan met ongekende werkloosheid, armoede en sociale drama’s!” Daarnaast worden de journalistiek, de overheid en centrale banken zwaar aangevallen.

Uiteraard is een dergelijke manifestatie momenteel verboden. “Deze demonstratie is niet aangevraagd en zou ook niet toegestaan worden”, laat woordvoerder van politiezone Antwerpen Willem Migom weten. “Het valt nog af te wachten of er gevolg wordt gegeven aan de oproep en hoeveel volk erop afkomt, maar wij houden zeker een oogje in het zeil en tolereren geen samenscholingen of manifestaties. Het hangt ervan af wat er zaterdag uiteindelijk zal plaatsvinden, maar wij zullen in ieder geval op de juiste manier optreden.”