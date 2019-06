Opnieuw vrijspraak voor ex-politieman die racistische spotprent over Jinnih Beels verspreidde BJS

06 juni 2019

10u31 4 Antwerpen Een voormalig politieman van de zone Mechelen-Willebroek is donderdag voor het Antwerpse hof van beroep opnieuw vrijgesproken voor het aanzetten tot haat en discriminatie. De 38-jarige Bert V.L. had twee jaar geleden een spotprent verspreid van Jinnih Beels, toen nog diversiteitsverantwoordelijke van die politiezone, met de tekst: ‘En waarom zou ik je een hand geven? Jouw kleur staat me niet aan’. Het openbaar ministerie had zes maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd.

Hoofdinspecteur Bert V.L. had in de zomer van 2017 een spotprent rondgestuurd in een WhatsApp-groepje met Mechelse collega’s van de dienst Interventie. De mannen hadden die dag een opleiding gekregen over hoe omgaan met minderheden. Bert V.L. vond er niets beter op dan de nieuwe baas van de dienst diversiteit, commissaris Jinnih Beels, op de korrel te nemen. De Antwerpse moest bij de Mechelse politie een diversiteitsbeleid uitbouwen. Beels nam vorig jaar ontslag bij de politie en koos voor een politieke carrière bij s.pa.

De fotomontage ging een dag later viraal. Het Mechelse parket startte een onderzoek tegen Bert V.L. en beschuldigde hem van racisme. In eerste aanleg werd hij daarvan vrijgesproken, maar het openbaar ministerie ging in beroep. Nu gaat Bert V.L. dus opnieuw vrijuit. De verdediging voerde aan dat de tekst niet over Beels ging, maar dat de woorden humoristisch geïnterpreteerd moesten worden als iets dat ze zelf gezegd zou kunnen hebben.

V.L. werkt niet meer bij de politie. Tijdens de behandeling van het proces in beroep werd bekend dat hij van ambtswege is ontslagen.