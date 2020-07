Opnieuw vluchten vanop Antwerpse luchthaven: toeristen kunnen nu ook taxfree shoppen Philippe Truyts

10 juli 2020

16u01 1 Antwerpen De luchthaven van Antwerpen is vrijdag aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Zo hernamen niet enkel de commerciële vluchten van TUI fly, passagiers vinden er nu ook een taxfreeshop. “In economisch zwakke tijden moet je durven vooruit te kijken”, zegt Erik van Welzen van uitbater Belgawel.

Voor het eerst sinds de lockdown in maart kon je vrijdag weer als toerist een vliegtuig nemen op Antwerp Airport. Om 9 uur steeg de TUI-vlucht naar Split (Kroatië) op, ‘s namiddags volgde die naar Ibiza (Spanje). Tussen die twee vluchten zijn de deuren van de allereerste taxfreeshop op de luchthaven geopend. “Netjes afgestemd op de capaciteit van Antwerpen”, vertelt Erik van Welzen (Belgawel), die zijn zoon René had afgevaardigd. “Je vindt er alles wat handig mee te nemen is als je met vakantie vertrekt: van parfumerie en snoep tot zonnebrandcrème en oordragers voor je telefoon.”

We geloven in de toekomst van regionale luchthavens. Antwerpen biedt een mooie mix van zaken en toerisme. Erik van Welzen (Belgawel)

Belgawel is niet aan zijn proefstuk toe in ons land. Ook op de Oostende luchthaven runnen ze al een taxfreeshop. En in Rotterdam baten ze de horeca en de shops uit. “We geloven in de toekomst van regionale luchthavens. Antwerpen biedt een mooie mix van zaken en toerisme.”

Hooguit 30 procent van vorig jaar

Marcel Buelens kijkt intussen voorzichtig vooruit voor Antwerp Airport. “Vanaf volgende week gaan we naar drie à vier vluchten per dag. Alicante en Malaga komen erbij. Tegen eind juli of begin augustus vliegt TUI normaal gezien weer naar Nador en Tanger in Marokko. Vanaf september wil Air Antwerp opnieuw driemaal per dag naar Londen. Laten we hopen dat er geen lockdown meer komt. Realistisch reken ik erop dat we dit jaar 25 à 30 procent van het aantal passagiers van 2019 halen. We hebben een gezonde ‘moeder’ (Frans bedrijf Egis), maar zijn door corona toch drie à vier jaar teruggeslagen.”