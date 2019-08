Opnieuw vindt filmcrew weg naar Antwerpen: opnames Calibro 9 in Scheldestad ADA

09 augustus 2019

15u45 0 Antwerpen In augustus zijn er opnames in Antwerpen voor Calibro 9, gebaseerd op een misdaadfilm uit de jaren ‘70. De Belgische acteur Eric Godon speelt erin mee.

Calibro 9 is een Italiaanse langspeelfilm over de maffia. De film vertelt hetzelfde verhaal als de film Milano Calibro 9 uit 1972, maar dan actueel. Het stuk dat in Antwerpen wordt opgenomen, toont Maia en Fernando, die er een geschil komen regelen met het hoofd van de ‘Ndrangheta, de Calabrese maffia, omdat ze 100 miljoen euro gestolen hebben van Don Vincenzo. Don Vincenzo probeert hen bij hun aankomst in Antwerpen te vermoorden.

De Belgische acteur Eric Godon, bekend uit In Bruges, The Missing, Kidnapping Mr. Heineken en D’Ardennen en negentig Belgische extra’s spelen mee in de film.

Er zijn in 11 draaidagen in Antwerpen in augustus. Er wordt onder andere gefilmd op de Droogdokkensite, aan het MAS en op het Zaha Hadidplein. Naast Antwerpen wordt er ook gefilmd in Catanzaro en Milaan.