Opnieuw verscherpt toezicht in Antwerpen door verontrustende berichten van jongeren: “Vandaag zetten we heel de stad op stelten” Sander Bral

16 november 2019

20u35 0 Antwerpen De lokale politie van Antwerpen hield zaterdagavond opnieuw verscherpt toezicht nadat er opnieuw berichten op sociale media werden onderschept waaruit bleek dat verschillende jongeren zouden samen troepen om winkels te gaan plunderen. Vrijdagavond werden De lokale politie van Antwerpen hield zaterdagavond opnieuw verscherpt toezicht nadat er opnieuw berichten op sociale media werden onderschept waaruit bleek dat verschillende jongeren zouden samen troepen om winkels te gaan plunderen. Vrijdagavond werden zeventien jongeren gearresteerd . Zaterdag werden verschillende jongeren gecontroleerd maar het bleef rustig.

Vrijdag kreeg de lokale politie verontrustende berichten te zien die rondgingen via het sociale medium Snapchat. Verschillende jongeren waren blijkbaar van plan samen te troepen om winkels te plunderen in het stadscentrum. De politie zette de mobiele eenheid, het hondenteam en interventieteams in om de jongeren te onderscheppen. Ook de federale politie leverde bijstand.

Zestien jongeren werden gearresteerd vrijdagavond, één van hen wordt voorgeleid bij de jeugdrechter op verdenking van drugsdealen. Een zeventiende jongeman van zestien jaar, de aanstoker van de bende, werd eerder vrijdag al opgepakt. Ook hij verschijnt voor de jeugdrechter op verdenking van poging inbraak en vereniging van misdadigers. De andere jongeren werden vrijdagavond door hun ouders opgehaald in het politiebureau aan de Noorderlaan. Ze worden uitgenodigd voor verhoor. De zeventien betrokkenen zijn tussen twaalf en negentien jaar.

Zaterdag dan circuleerden er gelijkaardige berichten via Snapchat. In berichten werd opgeroepen om niet enkel het stadscentrum te viseren maar ook onder andere op het Kiel en in Borgerhout. “We namen de berichten opnieuw serieus en hielden zaterdagavond opnieuw een gelijkaardige actie”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er werden verschillende jongeren gecontroleerd maar niemand werd gearresteerd. Er waren geen incidenten en alles bleef rustig.”