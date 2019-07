Opnieuw verhoogde CO-waarden in flatgebouwen Hoboken: Zo'n 500 mensen zonder gas Jan Aelberts

24 juli 2019

23u03 8 Antwerpen Er zijn vanavond opnieuw verhoogde CO-waarden gemeten in de flatgebouwen op de Paul Henri Spaaklaan in Hoboken. Eén persoon werd met een CO-vergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren werden ook al twee bewoners van dezelfde blokken afgevoerd.

De brandweer voerde gisteren uitgebreide metingen uit in blok 1 op de Henri Spaaklaan nadat twee mensen met een CO-vergiftiging werden afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Toen bleek de hoeveelheid koolstofmonoxide te hoog tot en met de zesde verdieping”, vertelt woordvoerder van de Antwerpse brandweer Jasmien O. “Vandaag kregen we opnieuw een oproep van iemand op het negende. Vermoedelijk kan de CO door het warme en windstille weer niet goed ontsnappen uit de schouw.”

Ondertussen werd in samenspraak met Fluvius, beheerder van het energiedistributienet, besloten de gas van blokken 1 en 3 af te sluiten. “Zo’n 400 à 600 mensen zullen daarom tijdelijk zonder gas zitten”, vertelt O. “Dat betekent dat ze niet zullen kunnen koken, noch warm water hebben. Voor wie een studio heeft in de blokken is er geen probleem: zij zitten op een apart net.”

Woonhaven Antwerpen, verhuurder van de sociale flats, zal morgen elektrische kookvuren uitdelen aan de bewoners zodat ze zich kunnen behelpen. Morgenvroeg zullen ook alle bewoners geïnformeerd worden over de toestand. Hoelang het gas afgesloten blijft, is nog niet duidelijk.