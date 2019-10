Opnieuw twee ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven Sander Bral

10 oktober 2019

17u03 2 Antwerpen Nog maar eens twee ton coke erbij. De douane deed eind september opnieuw twee grote drugsvangsten in de Antwerpse haven in ladingen afkomstig uit Zuid-Amerika. Eerder deze week pakte de douane nog uit dat ze al meer dan veertig ton cocaïne hebben onderschept in de Antwerpse haven dit jaar.

FOD Financiën, dat verantwoordelijk is voor de douane, liet donderdag weten dat de douaniers eind september alweer twee grote ladingen drugs onderschepten in de haven van Antwerpen. Op 23 september ging het om 801,3 kilogram cocaïne en op 27 september op 1.190,1 kilogram, samen goed voor bijna twee ton coke. “De drugs werden telkens aangetroffen in een lading die afkomstig was uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Meer details over de mogelijke verantwoordelijken ontbreken voorlopig.”

Er werd dit jaar al meer dan 41.000 kilogram cocaïne gevonden in Antwerpen, goed voor een straatwaarde van meer dan twee miljard euro. Het gaat om 86 ladingen die naast Ecuador ook van Brazilië en Colombia afkomstig waren. Daar bovenop werd er dit jaar in Zuid-Amerika zelf al 22 ton cocaïne tegengehouden met Antwerpen als bestemming. Antwerpen is een centraal punt voor de distributie van cocaïne over heel Europa.