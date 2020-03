Opnieuw twee mannen opgepakt die spuwen naar politie: “Bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar” Sander Bral

27 maart 2020

14u21 14 Antwerpen Opnieuw zijn er twee mannen opgepakt die naar de politie spuwden in het Antwerpse. Zowel in Antwerpen als Wommelgem spuwde een man op de politie nadat hij beweerde besmet te zijn met corona. Woensdag Opnieuw zijn er twee mannen opgepakt die naar de politie spuwden in het Antwerpse. Zowel in Antwerpen als Wommelgem spuwde een man op de politie nadat hij beweerde besmet te zijn met corona. Woensdag werd in Antwerpen ook al een man om die reden gearresteerd . “Het parket treedt momenteel zeer streng op tegen mensen die opzettelijk hoesten, niezen of spuwen naar politie en burgers.”

De lokale politiezone Minos wilde donderdagmiddag rond half vier een auto controleren op de Oelegemsesteenweg in Wommelgem. Er zaten namelijk vier personen in de wagen, wat niet is toegelaten volgens de huidige coronarichtlijnen. De 44-jarige passagier, een Pool uit het Oost-Vlaamse Kruibeke, reageerde meteen agressief.

“Hij beledigde de inspecteurs en spuwde naar hen”, bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De politie probeerde de man om veiligheidsredenen een mondmasker op te zetten, maar de man verzette zich hevig en beweerde dat hij besmet was met het coronavirus. De man werd opgesloten in een cel van de lokale politie maar ook daar bleef hij zich weerspannig gedragen en spuwde hij in het oor van een inspecteur.”

In gezicht spuwen

Donderdagavond dan rond half acht wilde ook de lokale politie van Antwerpen een voertuig controleren. De wagen werd aan de kant gezet na enkele verkeersinbreuken aan de Schijnpoortweg. “De 38-jarige bestuurder uit Antwerpen gedroeg zich meteen vijandig tegenover de inspecteurs”, zegt Aerts. “Hij bleef zich verzetten en nadat hij geboeid kon worden, spuwde hij in het gezicht van een inspecteur en beweerde hij besmet te zijn met Covid-19.”

“Aanslag met gevaarlijke substanties”

Het parket heeft voor beide mannen de aanhouding gevraagd aan de onderzoeksrechter. De feiten zijn gekwalificeerd als bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties en weerspannigheid. “Het parket treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis opzettelijk hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers”, benadrukt Aerts. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.”

Woensdag werd er ook al gespuwd naar de politie in Antwerpen. De 42-jarige verdacht betwist dat dat met opzet was.

Wie rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, hangt overigens een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar boven het hoofd.