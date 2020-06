Opnieuw soul en r&b in Capital met Nathan ‘N8N’ Ambach & Co Sander Bral

30 juni 2020

12u37 0 Antwerpen Vanaf woensdag zijn culturele evenementen weer mogelijk en aan Grand Café Capital in het Antwerpse Stadspark hoef je dat geen twee keer uit te leggen. Deze zomer kan je er elke vrijdag terecht voor livemuziek van de gelegenheidsband rond Nathan ‘N8N’ Ambach. “We gaan soul en r&b van weleer terug tot leven brengen.”

Het nachtlevenconcept The Love Below zou zich deze zomer normaal gezien in Club Capital afspelen, de kelder onder het Grand Café in het Stadspark. Aangezien discotheken pas ten vroegste in september weer open mogen, bokste de organisatie een alternatief in elkaar in het Grand Café, verbonden aan een etentje.

“The Love Below brengt de soul en r&b van weleer tot leven met een liveband”, zegt Anthony Van Isacker van Capital. “Bezoekers kunnen in bubbels van maximaal tien personen gratis reserveren. Wie vlak bij het optreden wil zitten - in de Golden Circle - betaalt 25 euro per tafel. Uiteraard respecteren wij alle maatregelen met betrekking tot sociale afstand en hygiëne.”

Tomorrowland

Nathan ‘N8N’ Ambach, zoon van de enige echte Boogie Boy, stelde voor het feestconcept de gelegenheidsband The Love Below Allstars samen. De band zou deze zomer normaal gezien op Tomorrowland aantreden en bevat naast N8N ook de Amerikaanse drummer en zanger Freddy Starks. Er zullen de hele zomer lang gastartiesten aantreden in Capital met onder andere Abigial Johnson, Ludoviq en Adil.

Prince

N8N organiseerde in België de aftershows voor onder andere Prince en Nile Rodgers van Chic. Met The Love Below zong en draaide hij nog zij aan zij met Macy Gray in de oude Club Capital. Vanaf nu zal hij dus de vrijdagavonden in Capital hosten.

Alle info hier. Lees alles over muziek in Antwerpen hier.