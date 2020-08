Opnieuw lange wachtrij bij Brantano: 200-tal mensen staat aan te schuiven op de Meir, maar alles verloopt er rustig

Antwerpen

Vandaag zijn er toch weer 49 Brantano-winkels geopend ondanks de complete chaos dit weekend. Dat meldt het veilinghuis dat de uitverkoop bij de schoenenketen organiseert. Onder meer in Mechelen, Gentbrugge Oostkamp en Brugge staan er sinds vanochtend alweer lange wachtrijen. In Koksijde blijft het Brantano-filiaal vandaag dicht. Ook in Antwerpen staat een lange wachtrij maar daar verloopt alles rustig. Veiligheidsagenten laten stelselmatig mensen binnen.