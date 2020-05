Opnieuw lange files aan fietstunnel onder Schelde: “Blijf er weg”, smeekt Vlaams Verkeerscentrum PhT

09 mei 2020

17u52 2 Antwerpen De gekte voorbij? Ondanks alle oproepen van de voorbije weken, ontstonden zaterdagnamiddag lange files aan de Kennedyfietstunnel. De wachttijd aan de lift liep zelfs op tot een uur, zo meldde de Antwerpse politie.

“Blijf er weg en fiets op je eigen oever”: zo luidt de smeekbede van het Vlaams Verkeerscentrum. Maar bij dit zomerse meiweer konden de fietsers niet weerstaan aan de lokroep voor een tochtje op de andere Scheldeoever. Er zijn betere ideeën om de social distancing te respecteren.

Vaker gebruikt

“De tunnels worden sinds de invoering van de coronamaatregelen vaker gebruikt dan vroeger”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. Dat valt vooral te verklaren door de zware beperkingen op verplaatsingen met de auto. Als mensen er eens op uit wilden trekken, kozen ze voor de fiets. Er ontstaan makkelijker files aan de Kennedyfietstunnel omdat je daar enkel met de lift naar beneden kan. Aan de Sint-Annatunnel (voor voetgangers en fietsers) loopt het vlotter dankzij de roltrappen.”

In de paasvakantie was het soms ook erg druk. Het Vlaams Verkeerscentrum liet toen weten dat het de tunnels zou laten afsluiten wanneer de drukte té groot zou worden. “Maar dat ligt zeker in de week moeilijk, omdat je nogal wat woon-werkverkeer hebt. Volgende week gaan we nog eens op een rij zetten wat richting zomer nog beter kan.”