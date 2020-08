Opnieuw klacht tegen Antwerpse (en federale) coronamaatregelen afgewezen ADA

20 augustus 2020

18u03

Bron: Belga 2 Antwerpen De Raad van State heeft opnieuw een klacht afgewezen die gericht was tegen de specifiek Antwerpse coronamaatregelen én ditmaal ook tegen de federale maatregelen die voorkomen in de ministeriële besluiten van 30 juni, 24 juli en 28 juli. De Raad weigert ook om in de spoedprocedure tussen te komen in het wetenschappelijke debat rond het nut van een mondmaskerplicht.

In het verzoekschrift viel de klager zowel de Antwerpse maatregelen (genomen door gouverneur Cathy Berx) als de federale aan, maar aangezien de Antwerpse politieverordening waarover het ging intussen alweer was gewijzigd, bleven uiteindelijk alleen de federale maatregelen in het vizier van de man. De klager meent onder meer dat de psychologische impact van de maatregelen bijzonder groot is, terwijl de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus niet tot een grote stijging van het aantal COVID-overlijdens heeft geleid. Hij stelt verder dat mondmaskers de kans op een zwaardere infectie net zouden verhogen.

De Raad van State mengt zich naar eigen zeggen niet in de “wetenschappelijke controverse”, maar oordeelt wel dat de verzoekende partij niet aantoonde dat de maatregelen uiterst dringend moeten worden geschorst. De man zou louter een persoonlijke opvatting hebben geuit en geen onoverkomelijk persoonlijk nadeel hebben aangetoond.