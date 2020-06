Opnieuw home invasion in Antwerpen-Noord: bejaard koppel bedreigd en aangevallen met mes Sander Bral

24 juni 2020

17u04 22 Antwerpen Een onbekende dader is dinsdagavond met een mes binnengedrongen in de woning van een koppel van 75 en 69 jaar in de Antwerpse Seefhoek. De man des huizes werd in de arm geraakt en moest verzorgd worden in het ziekenhuis. De homejacker kon aan de haal gaan met geld en juwelen. Anderhalve week geleden deed er zich een soortgelijke home invasion voor op nog geen kilometer verder.

Een man van 75 jaar en zijn vrouw van 69 zijn dinsdag rond 17 uur het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in hun eigen woning in de Gasstraat in Antwerpen-Noord. “Een onbekende man drong binnen in de woning en bedreigde de bewoners met een mes”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Hij wilde cash geld en juwelen. Tijdens de bedreigingen werd het 75-jarige slachtoffer verschillende keren in zijn arm geraakt met het wapen. Zijn vrouw kwetste zich niet maar verkeerde in shock. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.”

“De dader kon gaan lopen met geld en juwelen”, gaat Aerts verder. “De politie hield nog een klopjacht in de buurt maar er kon voorlopig nog niemand gearresteerd worden.”

Link?

Op 13 juni werd een oudere dame ook al slachtoffer van een gelijkaardige home invasion. De 76-jarige vrouw uit de Constitutiestraat werd toen ook bedreigd met een mes. Ze werd gekneveld waarna de dader aan de haal kon gaan met geld, juwelen en elektronica. De vrouw raakte niet ernstig gewond. De federale gerechtelijke politie onderzoekt beide zaken, en de mogelijke link ertussen.