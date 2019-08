Opnieuw historische wandelingen in Fort 7 Jan Aelberts

20 augustus 2019

Na een vakantieperiode van twee maanden herneemt de gidsenploeg van fort 7 in Wilrijk de open rondleidingen.

De bomen en planten hebben volledig bezit genomen van het fort zodat er buiten niet zo veel meer te zien valt van het fort. Vandaar dat de gidsen vooral de binnenkant van het fort in Wilrijk laten zien. Daar krijg je zicht op de werk -en leefomstandigheden van onze troepen zo’n 150 jaar geleden. Tip: neem een trui of sjaal mee, hoe warm het buiten ook is, in het fort kan het koud zijn.

De eerste rondleiding vindt nu zaterdag 24 augustus plaats om 14 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Afspraak bij de ingang van het fort. Honden zijn niet toegelaten, stevige schoenen en een zaklamp wél.