Opnieuw handvol tips na docureeks over verdwenen Britta Cloetens

21 februari 2020

10u58

Bron: Belga 0 Antwerpen De politie heeft ook de voorbije week een handvol nieuwe tips gekregen over De politie heeft ook de voorbije week een handvol nieuwe tips gekregen over de verdwijning van Britta Cloetens (25) in 2011. Dat zegt het Antwerpse parket. VRT maakte een driedelige docureeks over de zaak, twee afleveringen daarvan zijn al uitgezonden.

Of de tips iets concreet opleverden, is niet bekend, maar het parket roept in ieder geval op om de reeks te blijven volgen en tips te blijven bezorgen aan de politie. "Elke tip is nuttig", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. "Dat toont de medewerking van de mensen. Een tip kan een puzzelstukje zijn in een groter geheel. Blijf dus kijken, blijf meehelpen, blijf tips sturen.”

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011, nadat ze een bezoek had gebracht aan de Hondagarage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk, waar Tijl Teckmans als verkoper aan de slag was. Teckmans bekende later aan de politie dat hij Cloetens om het leven bracht, naar eigen zeggen omdat ze wat geflirt en gekust hadden en hij verder wilde gaan, maar zij hem toen gestopt had.



Teckmans werd in februari 2015 veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag, maar het lichaam van Cloetens is nog steeds niet terecht.

Teckmans stelt dat hij het lichaam met de auto naar de Ardennen heeft gereden en daar heeft gedumpt aan een verlaten bosweggetje waarvan hij de exacte locatie niet meer zou weten. Talloze zoekacties, ook met Teckmans erbij, leverden tot op heden niets op.

Politie en parket hopen alsnog de ware toedracht te achterhalen met de hulp van de docureeks die VRT over de zaak maakte. Wie informatie heeft, kan de federale politie bellen op het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

