Opnieuw grote drugsvangst in Antwerpse haven: 1.468 kilo coke Sander Bral

10 januari 2020

11u45 2 Antwerpen Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend na de vondst van een partij cocaïne in november 2019. Op 18 november vond de douane 1.468 kilogram coke tussen een lading yucca uit Colombia. De drugs werden in beslag genomen en de federale gerechtelijke politie van Antwerpen startte een onderzoek.

Op 18 november controleerde de douane een container op kaai 730 aan het Bevrijdingsdok in de Antwerpse haven. Tussen een lading yucca, die gebruikt worden als tuin- of sierplanten, werden in totaal 1.321 pakken gevonden met daarin in totaal 1.468 kilogram cocaïne.

“De container stond op een schip dat afkomstig was van Colombia”, zegt het Antwerpse parket. “De drugs werden in beslag genomen. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.”

Ondanks de drugsvangst zich al in november voordeed, werd het onderzoek nu pas geopend omdat de douane het volledige dossier pas recent overmaakte. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 73,4 miljoen euro.