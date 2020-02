Opnieuw groot lot Congolese diamant in Antwerpen geveild BJS

05 februari 2020

15u33 0 Antwerpen Een opsteker voor de Antwerpse diamantsector: de Congolese diamantproducent SACIM organiseert deze week een tender (veiling) met ruwe Congolese diamant in de Scheldestad. Het is de tweede tender op korte tijd.

Via de Antwerp Diamond Tender Facility wordt van 6 tot 12 februari meer dan 500.000 karaat ruwe diamant verkocht. Het lot bestaat voor 15 procent uit ‘gem’-kwaliteit - diamanten geschikt voor juwelen - en 85 procent industriële kwaliteit.

Het is de tweede tender van Congolese diamant op korte tijd in Antwerpen. In november vorig jaar bracht een soortgelijke veiling, waarbij 350.000 karaat verhandeld werd, nog een kleine 6 miljoen dollar op.

De eerste tender van Congolese diamant hing samen met het bezoek aan Antwerpen van Congolees president Felix-Antoine Tshisekedi, twee maanden geleden. Hij wil met zijn nieuwe bewind focussen op meer transparantie en de inkomsten van diamant meer ten goede van de bevolking laten komen. Tijdens het bezoek werd een overeenkomst ondertekend die de directe handelsstromen tussen België en Congo moeten verbeteren.

Midden maart reist een delegatie van het Antwerp World Diamond Centre naar de Democratische Republiek Congo in het kader van dit samenwerkingsakkoord.