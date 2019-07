Opnieuw granaataanslag in Antwerpen: zes auto’s en drie gevels beschadigd Jan Aelberts kg

22 juli 2019

05u01

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 370 Antwerpen Er is afgelopen nacht rond 3 uur opnieuw een granaataanslag gepleegd in Antwerpen, dit keer in de Marsstraat in Berchem. Daarbij raakten een zestal auto’s en drie gevels beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er geen gewonden. Vlaams Belang Antwerpen wil zo snel mogelijk de gemeenteraad bijeenroepen naar aanleiding van de explosie. “Vroeg of laat vallen er onschuldige slachtoffers”, klinkt het bij de partij.

“Er waren vermoedelijk twee ontploffingen”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie, Willem Migom. “Drie gevels en zo'n zes auto’s liepen schade op. Er brandden geen voertuigen uit.” Naast de politie en de brandweer kwam ook ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. Een explosievenhond werd ingezet voor een sweeping, maar die vond niets.



Het lab van de federale gerechtelijke politie is vanochtend nog aanwezig voor sporenonderzoek. Door het incident is de Marsstraat afgesloten voor het verkeer. Het is geen doorgangsweg, dus de impact op de doorstroming is beperkt. In de loop van de ochtend zou de straat weer vrijgegeven worden.

Vorige week werd ook al een aanslag met een granaat gepleegd op een shishabar in Willebroek en in Grand Café Den Brandt in het gelijknamige Antwerpse park. In maart kende Antwerpen een groot aantal granaataanslagen en brandstichtingen, veelal afrekeningen in het drugsmilieu, waarna het een tijd stil werd. Wat de reden van deze granaataanslag is en wie het doelwit is, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Vlaams Belang wil extra gemeenteraad

Vlaams Belang ziet in het incident een provocatie van de drugsmaffia. “Deze stadsguerrilla moet stoppen”, zegt Filip Dewinter. “Dit loopt fout af: de vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar wanneer.”



De partij vraagt een verhoogde inzet van camerabewaking en politiepatrouilles op gevoelige plaatsen. Handelszaken of panden waarvan de politie weet dat ze worden geviseerd door de drugsmaffia, moeten worden gesloten of extra bewaakt. “Wij roepen daarom zo snel mogelijk de Antwerpse gemeenteraad bijeen, op zijn minst de Commissie Veiligheid”, zegt Dewinter. “Na de drie granaataanslagen op zeer korte tijd willen wij een gedetailleerde briefing van de politie en een concreet plan van aanpak om dit drieste geweld te voorkomen.”