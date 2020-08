Opnieuw granaat gevonden in Van Amstelstraat: projectiel achtergelaten aan voordeur van woning Toon Verheijen

29 augustus 2020

03u35 0 Antwerpen De hulpdiensten werden vrijdagnacht De hulpdiensten werden vrijdagnacht opnieuw opgeroepen naar de Van Amstelstraat net als enkele dagen geleden. Een buurtbewoner was thuisgekomen en vond voor de deur een handgranaat. DOVO is het springtuig komen ophalen en na korte tijd werd de straat weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of de vondst daadwerkelijk iets te maken heeft met de drugsoorlog die er in Antwerpen heerst. Lees er alles over in ons dossier

De Van Amstelstraat werd vrijdagnacht voor de tweede keer op enkele dagen tijd dus volledig afgesloten. Enkele dagen geleden was het een toevallige passant die een granaat had gevonden. “Nu werd er door een bewoner van een woning een granaat aangetroffen vlak aan de voordeur", bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Onze mensen hebben meteen het labo verwittigd en DOVO is het projectiel komen ophalen. De straat werd daarna vrijgegeven.”

Of de granaat er bewust werd achtergelaten of eerder per toeval aan die voordeur belandde, kon de politie niet kwijt. Het was wel op ongeveer dezelfde plaatse als enkele dagen geleden. De voorbije week werd er op verschillende plaatsen geschoten op gevels of werden er granaten gegooid. Nagenoeg alle feiten konden aan het drugsmilieu gelinkt worden.