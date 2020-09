Opnieuw gijzeling in Psychiatrisch Centrum Linkeroever: personeelsleden na vier uur bevrijd Caroline Van de Pol

23 september 2020

08u29 32 Antwerpen In het Forensisch Psychiatrisch Centrum aan de Beatrijslaan op Linkeroever heeft dinsdagnacht een gijzeling plaatsgevonden. Dankzij tussenkomst van de speciale eenheden werden de twee slachtoffers bevrijd. Drie maanden geleden was er ook al een gijzeling in het FPC.

Twee mannelijke geïnterneerden hielden twee vrouwelijke personeelsleden opgesloten. “De gijzeling begon om 22 uur en is om 2.30 uur goed afgelopen dankzij de tussenkomst van een parketmagistraat en de gespecialiseerde diensten van de federale politie”, bevestigt Kristof Aerts van het Antwerps parket. “De twee personeelsleden werden ongedeerd bevrijd. De daders zijn opgepakt en we vragen straks hun aanhouding.”

Eind juni vond er ook al een gijzeling plaats in het FPC op Linkeroever. Toen gijzelden drie patiënten twee personeelsleden en plakten ze de ramen van de ruimte af. Na intensieve onderhandelingen konden de twee slachtoffers in de loop van de nacht bevrijd worden. Beiden bleven ongedeerd. De gijzelnemers werden overgebracht naar de gevangenis.

In het FPC Antwerpen is plaats voor 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die door een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Het is één van twee FPC’s in Vlaanderen. Ook Gent heeft zo’n centrum. FPC Antwerpen opende amper drie jaar geleden de deuren en nam in augustus 2017 de eerste patiënten op.



