Opnieuw duikt vechtfilmpje op: ouders klagen 7 meisjes aan na knokpartij aan schoolpoort Patrick Lefelon

19 november 2019

19u36 152 Antwerpen Opnieuw is een video opgedoken van een pittige vechtpartij na schooltijd tussen tienermeisjes. De ouders van een 13-jarig meisje hebben bij de politie een klacht ingediend tegen 7 andere meisjes. De directie van het Stedelijk Lyceum Harmonie heeft na onderzoek verschillende leerlingen geschorst, onder wie ook het slachtoffer.

De vechtpartij speelde zich drie weken geleden af na schooltijd aan het Stedelijk Lyceum Harmonie in de Lamoriniërestraat. De 13-jarige I. werd buiten opgewacht door 7 meisjes van een andere campus van het Lyceum en kreeg een pak slaag.

Zus Hind: “Mijn zusje kwam huilend thuis. Haar oog was opengekrabd en haar hele gezicht was rood opgezwollen. Wij vroegen uitleg aan de school, maar kregen van de directie te horen dat zij niet kan tussenkomen omdat de vechtpartij zich buiten de schoolpoorten heeft afgespeeld. Vandaag deelt de directie mee dat mijn zusje I. tijdelijk wordt geschorst en een gedragscontract krijgt opgelegd. De video is toch duidelijk: mijn zusje is het slachtoffer in dit gevecht! Wij zijn meteen naar de politie gestapt om een klacht in te dienen tegen die 7 meisjes. Wij hebben pas vernomen dat een leerkracht getuige was van die vechtpartij maar niet heeft ingegrepen. Ook dat hebben wij aan de politie gemeld.”

“Gepast ingegrepen”

Vorige week kreeg de directie van het Stedelijke Lyceum in Merksem bakken kritiek toen een filmpje over een vechtpartij aan de schoolpoort viraal ging. Twee meisjes hadden een minderjarig meisje in elkaar geschopt. De politie heeft de meisjes opgepakt. Het jeugdparket legde hen strenge voorwaarden op.

Volgens woordvoerder Wim Mangodt van het Stedelijk Onderwijs heeft de directie van het Stedelijk Lyceum Harmonie kordaat en snel ingegrepen.

“De directie heeft na de vechtpartij de betrokken leerlingen en getuigen ondervraagd. Daaronder externe getuigen die niets met de school te maken hebben. De leerlingenbegeleiders hebben inspraak gekregen. Met die informatie heeft de directie een beslissing genomen en zijn maatregelen genomen tegen verschillende scholieren. Pesten en geweld zijn ontoelaatbaar in onze scholen. Dat het meisje dat slachtoffer is in het filmpje ook geschorst wordt, heeft zo zijn redenen. Ik kan daar om privacy-redenen niet dieper op ingaan. De ouders van het meisje zijn uitvoerig ingelicht over de sanctie.”