Opnamestudio, repetitiekot of leeg podium nodig? Het Bos stelt concertzaal hele zomer gratis open Sander Bral

04 juni 2020

14u57 3 Antwerpen Cafés mogen terug de deuren openen maar met een volledig uitgeruste concertzaal ben je nog steeds niets zolang er geen optredens mogen plaatsvinden. Tenzij als repetitiekot natuurlijk. Cultuurhuis Het Bos stelt haar concertruimte met alles erop en eraan gratis ter beschikking van lokale muzikanten. “Een werkvakantie voor muziekmakers, klankentappers en geluidsadepten.”

Naast een atelier, bar, gemeenschappelijke keuken en expositieruimte heeft Het Bos op de Ankerrui natuurlijk ook een volledig uitgeruste concertzaal voor optredens en feestjes. Niets van dat, deze zomer, jammer genoeg. Daarom stelt Het bos haar podium nu gratis ter beschikking van muzikanten. Elke week in de zomervakantie zal een ander collectief of solo-act de zaal helemaal voor zich krijgen, mét geluidsinstallatie, PA-systeem en voor wie zich niet kan inhouden: feestverlichting.

Toonmoment

“En sloten vol gratis koffie natuurlijk”, lacht Joery Scheepers van Het Bos. “We hebben al enorm veel reacties gekregen dus jammer genoeg zullen er meer geïnteresseerden zijn dan beschikbare plaatsen. Vanaf september hopen we namelijk onze normale concertwerking terug op poten te zetten. Zowel bands als solo-artiesten zijn welkom, maar ook bijvoorbeeld kunstenaars die met audiovisueel werk bezig zijn. Onze tijdelijke verblijvers kunnen ook opnames maken en eventueel video’s voor een toonmoment, al dan niet live, maar daarin zijn ze volledig vrij in, er staat niks tegenover het gebruik van de zaal.”

Mix

“Onze muziekprogrammatoren zullen beslissen wie er deze zomer beroep mag doen op de zaal. We doen bewust een open call om ook artiesten waarmee we nog niet hebben samengewerkt of die we nog niet kennen, kansen te geven. We gaan sowieso voor een mooie mix van verschillende acts of stijlen. We gaan niet bijvoorbeeld elke week een andere jazzband op onze planken zetten.”

Andere projecten

Daarnaast probeert Het Bos haar werking deze zomer levend te houden met een digitale expositie van vijftig verschillende werken van evenveel kunstenaars, de uitgave van een compilatie-album van het Delta-Wave Festival, dat zich normaal dit weekend in Het Bos zou afspelen, een make-over van Het Bos-exterieur en het project ‘Krapp’ van jonge theatermakers.

Artiesten die beginnen schuimbekken bij de gedachte een week de concertzaal van Het Bos in te palmen, kunnen nog tot 15 juni hun wilde plannen toelichten via programma@hetbos.be. Meer info over de andere zomeractiviteiten van Het Bos vind je hier.

