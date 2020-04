Opmerkelijke resultaten voor Woonzorgcentra van Zorgbedrijf: aantal besmette bewoners ruim onder Vlaams gemiddelde, totale sterfte lager dan in 2019 Philippe Truyts

20 april 2020

22u30 2 Antwerpen Veertien procent van de bewoners in zeven geteste rusthuizen van het Zorgbedrijf Antwerpen is besmet met het coronavirus. Van het personeel testte 10 procent positief. Die cijfers liggen ruim onder het Vlaams gemiddelde. Eén woonzorgcentrum steekt er bovenuit: in ’t Zand (Linkeroever) is 41 procent van de bewoners besmet. Opmerkelijk: tot 15 april lag de totale sterfte in alle woonzorgcentra van het Zorgbedrijf samen lager dan vorig jaar.

Voor schepen van Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) tonen de cijfers aan dat de strenge aanpak van het Zorgbedrijf werkt. “We hebben als eerste in Vlaanderen onze rusthuizen in lockdown laten gaan. Nadien hebben we streng toegekeken op de naleving van de maatregelen. Met 14 procent besmettingen bij onze bewoners (116 op 830) blijven we duidelijk onder het Vlaams gemiddelde van 20 procent. Die trend zie je ook bij het zorgpersoneel: 10 procent besmet, wat 6 procent minder is dan Vlaanderen.”

Twee rusthuizen coronavrij

Gemiddelden zeggen natuurlijk niet alles. Het beste nieuws is dat in de woonzorgcentra Europasquare (Deurne) en Sint-Anna (Berchem) geen enkele bewoner het coronavirus heeft opgelopen. Het slechtste nieuws komt van WZC ’t Zand op Linkeroever: 49 van de 120 senioren is er besmet. Duchateau verklaart dat zo: “We hebben daar pas begin april de eerste symptomen gezien. De quarantaine is er later gestart. Dat ging sneller in Melgeshof in Merksem, waar al twee weken eerder corona bij één bewoner werd vastgesteld. De besmettingsgraad ligt er nu op 10,5 procent.”

Andere rusthuizen komen met hun besmettingscijfers in de buurt van het Antwerps gemiddelde: 15 procent in Monnikenhof (Berendrecht) en 17 procent in De Gulden Lelie (Antwerpen) en Sint-Maria (Berchem).

In al onze woonzorgcentra samen overleden in de eerste helft van april 75 bewoners. We schatten dat de helft van hen coronapatiënt was. Fons Duchateau

De overlijdens zijn uiteraard het somberste nieuws. Duchateau: “In al onze woonzorgcentra samen (een 18-tal, red.) stierven de eerste helft van april 75 bewoners. We schatten dat de helft van hen coronapatiënt was.”

In ’t Zand zijn zeven overlijdens toegeschreven aan corona. Maar wat met de totale sterfte? Er stierven vorig jaar van 1 januari tot 31 maart 306 mensen in onze woonzorgcentra. Dit jaar waren dat er 261. “Tot 15 april zijn er nu nog 46 bewoners minder overleden dan vorig jaar tot eind april. Laat ons daarom binnen enkele maanden de oversterfte eens grondig analyseren.”

Combitest ‘zorgbuurt’

Het Zorgbedrijf gaat intussen door met testen. Eén initiatief is nieuw voor Vlaanderen. Duchateau: “We hebben onze eerste combitest gedaan in Merksem. Met die methode test je in dezelfde buurt – in dit geval ’t Dokske – de mensen in een woonzorgcentrum, de serviceflats én de thuiszorg. Dat levert een ‘foto’ op die ons veel kan leren. En je kunt dan beter beoordelen of je thuiszorgers ook in woonzorgcentra kunt inschakelen.”

Zorgverleners die besmet zijn en geen klachten hebben, ontfermen zich zoals bekend enkel over bewoners met corona. In ’t Zand is 26 procent van het personeel besmet. In de Gulden Lelie is dat 11,4 procent, elders blijft het onder de 10 procent.

De komende week zal het Zorgbedrijf nog combitesten uitvoeren in Deurne-Noord en de wijk Groenenhoek in Berchem. Daarnaast wordt er getest in WZC’s Vinck-Heymans en Lozanahof, beide in het district Antwerpen.

Naar ziekenhuis

Duchateau: “We willen ons nu vooral focussen op de woonzorgcentra waar weinig bewoners symptomen van corona vertonen. Ik wil nog een broodjeaapverhaal uit de wereld helpen: we brengen onze bewoners altijd naar het ziekenhuis als ze ziek zijn. Tenzij ze vooraf uitdrukkelijk hebben gevraagd om dat niet te doen.”