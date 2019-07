Opmerkelijk: vanaf najaar geen tram meer over Londenbrug PhT

29 juli 2019

17u31 180 Antwerpen De Lijn gaat vanaf het najaar géén tram meer over de Londenbrug sturen. Dat klinkt vreemd. De brug werd immers door een breder exemplaar vervangen net omdát er een tram moest over kunnen. “Definitief is het allemaal nog niet. We werken aan een optimalisatie van het tramnet”, zegt woordvoerster Ine Pieters.

De werkzaamheden aan de Leien en de rest van de Noorderlijn gaan de finale fase in. De Lijn sleutelt volop aan de dienstregeling voor alle trams die daaraan gelinkt zijn. De tijdelijke tramlijn 70 sneuvelt alvast. Die rijdt sinds vorig jaar van het Eilandje naar P&R Havana. Over de nieuwe Londenbrug dus. De Lijn heeft nu beslist om het grootste deel van het traject van tram 70 door de nieuwe tram 1 te laten overnemen. Die zal van de Brusselstraat op het Zuid naar de Havanasite sporen, via de Leien en de Noorderlaan. Een ommetje via de Londenstraat is niet gepland.

Op die manier wordt de verbinding tussen het MAS op het Eilandje en de Noorderlaan/Havana doorgeknipt. “Het grootste probleem blijft de doorstroming. Als de Londenbrug openstaat, verliezen we tijd”, stelt De Lijn. Overigens zul je in de Londenstraat – tussen de Londenbrug en de Noorderplaats – nog wel een tram kunnen nemen. Maar dat zal dan lijn 24 zijn, die van het nieuwe Havenhuis via Kattendijkdok-Oostkaai, Londenstraat, Italiëlei en de Franklin Rooseveltplaats naar Deurne-Silsburg zal rijden. Tram 24 laat het stuk tussen de Rooseveltplaats en de Melkmarkt over aan lijn 11.

Het Eilandje behoudt wel tram 7. Maar die komt van over de Rijnkaai.