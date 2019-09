Oplichtster steekt geld slachtoffers explosie Wilrijk in eigen zak: “Ze viseert oudere mensen” Jan Aelberts

17 september 2019

15u05 0 Antwerpen In Wilrijk haalt een oplichtster al ruim een week lang geld op voor de slachtoffers van In Wilrijk haalt een oplichtster al ruim een week lang geld op voor de slachtoffers van de explosie aan het Ridderveld , maar dat geld steekt ze in eigen zak. ‘Wilrijk Solidair’ waarschuwt voor de vrouw, die volgens verschillende meldingen ongeveer 40 à 45 jaar moet zijn en blond haar heeft.

“De vrouw komt bij mensen in en rond Wilrijk, onder andere in Hoboken, aan de deur en vraagt geld voor de slachtoffers van de explosie aan het Ridderveld”, vertelt een woordvoerster van ‘Wilrijk Solidair’. “Ze claimt dat ze werkt voor een daklozenorganisatie, maar heeft daar geen bewijs van, ook een collectebus heeft ze niet bij. De vrouw zou ook al langer mensen oplichten voor verschillende goede doelen en viseert daarbij telkens zwakkere en oudere mensen. Dit is schandalig.”

Van een officiële klacht heeft de Antwerpse politie op dit moment geen weet, wel geven een aantal mensen aan melding te hebben gemaakt van de oplichtster. “Hen wordt aangeraden de politie te bellen zo snel ze de vrouw spotten in de hoop dat inspecteurs haar op heterdaad kunnen betrappen”, klinkt het bij Wilrijk Solidair.

3.500 euro opgehaald

Die organisatie schoot meteen in actie na de ontploffing en zamelde ondertussen zo’n 3.500 euro in voor de slachtoffers. “Dat geld gaat naar zij die het zwaarst getroffen zijn, zodat ze toch een klein startkapitaal hebben voor nieuwe meubels en kleren. Ze zullen ongetwijfeld nog geld krijgen van de verzekering, maar zoals iedereen weet, kan dat een tijdje duren. We willen hen daarom nu al bijstaan en ook laten voelen dat we met hen meeleven.”

Op 3 september verwoestte een zware explosie drie huizen in de wijk Ridderveld in Wilrijk. Drie mensen kwamen levend van onder het puin. Een vierde slachtoffer, een vrouw van 87 jaar, liet het leven voordat ze gevonden werd. De explosie veroorzaakte ook aan omliggende huizen veel schade. Ramen sneuvelden, daken en garagepoorten raakten beschadigd.

Wilrijk Solidair raadt ondertussen aan geen geld te geven aan mensen die aan de deur komen. “Maak gebruik van onze gofundme-pagina of één van de vele spaarpotjes die bij de Wilrijkse handelaars staan. Dan ben je zeker dat het geld voor de volle honderd procent terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.”

Storten kan hier en op rekeningnummer BE27001847546973 met vermelding van ‘Gift Ridderveld’.