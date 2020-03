Oplichter steelt identiteit van gerespecteerd Antwerps advocaat en troggelt mensen geld af BJS

13 maart 2020

17u00 1 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft 18 maanden cel en 2.400 euro boete geëist tegen Koen L., die verschillende mensen heeft opgelicht. De beklaagde, die verstek laat, is een naamgenoot van een gerespecteerd advocaat aan de Antwerpse balie. Hij stal de identiteit van de advocaat en kon zo talloze mensen geld aftroggelen.

In 2016 liep een klacht tegen beklaagde Koen L. binnen. Het was een gerespecteerd advocaat aan de Antwerpse balie, die toevallig precies dezelfde naam draagt, die naar de politie was gestapt. De man had op zijn kantoor talloze kwade telefoontjes gekregen van mensen die door de beklaagde waren opgelicht. Blijkbaar had de oplichter zich de titel van advocaat aangemeten. Door zich voor te stellen als “meester Koen L.” had hij verschillende mensen geld kunnen aftroggelen.

“Mijn cliënt is al 46 jaar aan de balie en is een advocaat met een onberispelijke staat van dienst”, zei Eric Boon, die de benadeelde advocaat verdedigde. “Plots werd hij gedurende één jaar bijna dagelijks geconfronteerd met woedende mensen die beweerden dat hij hen nog geld moest. Eén keer stonden er een aantal heerschappen in zijn kantoor die mijn cliënt op zijn gezicht wilde timmeren. Deze zaak heeft mijn cliënt enorme schade toegebracht. Ik vraag 7.500 euro schadevergoeding.”

Gevlucht naar Bulgarije?

Oplichter Koen L. liet vrijdag op het proces verstek gaan. Vermoedelijk verblijft hij in Bulgarije. De Orde van Advocaten stelde zich in dit dossier burgerlijke partij en eist 750 euro.

Beklaagde Koen L. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor oplichtingspraktijken. Zo kreeg hij in 2012 een werkstraf omdat hij steunpakketten ten voordele van goede doelen had verkocht en het geld zelf had opgestreken.

Vonnis op 9 april.