Opleidingsschip van Argentijnse marine bezoekt Antwerpen BJS

18 oktober 2019

16u02 0 Antwerpen De driemaster Fragata ARA Libertad meert van zaterdag 19 tot woensdagochtend 23 oktober aan in Antwerpen. Het opleidingsschip van de Argentijnse marine kan door het publiek bezocht worden op zaterdag- en zondagnamiddag. Bezoekers krijgen zo al een voorsmaakje van The Tall Ships Races, de wedstrijd met de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld die in 2022 opnieuw naar Antwerpen komt.

De ARA Libertad is niet zomaar een schip, het is één van de grootste schepen in zijn soort, dat fungeert als opleidingsschip voor kandidaat-officieren. Dit jaar maakt de ARA Libertad een instructiereis, waarbij het schip 15 havens bezoekt gedurende een reis van 5 maanden door 10 landen door internationale wateren tot zijn terugkeer naar Mar del Plata op 25 januari 2020.

Met zijn lengte van 104 meter en 300 bemanningsleden brengt de ARA Libertad een boodschap van vrede en vriendschap naar elke haven die het bezoekt.

De Fragata ARA Libertad kan zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 19 uur, bezocht worden. De driemaster zal in Antwerpen aanmeren aan de Scheldekaaien ter hoogte van Plantinkaai.

