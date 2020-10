Opleidingsploeg van Antwerp Giants (TD2) wil dit jaar meedoen voor de prijzen: “In deze spelersgroep zitten geen supersterren” Dirk Bogaerts

01 oktober 2020

12u04 0 Antwerpen Antwerp Giants 2 start zondag met steile ambities aan het seizoen. Coach Randy Oveneke gelooft in de slagkansen van het project. Veel zal afhangen in welke opstelling de tweede ploeg voor de dag komt. Het team valt of staat met de broertjes De Ridder en Coppens – eindelijk hersteld.

De voorbereiding laat het beste verhopen voor Antwerp Giants Two. Er was de overtuigende bekeroverwinning (63-77) tegen tweedeklasser Royal 4, maar ook Gembo en Oxaco ondervonden – ondanks oefennederlagen - dat het goed zit bij Giants 2. Vorig seizoen wilde het niet lukken en bleef het team steken in Top Divison Two. Maar tijden veranderen. “Een jaartje ouder heeft de spelersgroep sterker en matuurder gemaakt”, stelt coach Oveneke vast.

De promotie naar Top Divison One mag, moet het opleidingsschip op zijn minst ambiëren. Een realistische doelstelling, maar niet vanzelfsprekend. Een jonge groep coachen als deze houdt risico’s in. School, overbelasting of wie weet overmoed. Al denken we dat laatste van niet. “In deze groep zitten geen supersterren. Meer dan andere jaren wordt er nu ingezet op ploegspel”, verzekert de assistent van Christophe Beghin.” Ik zeg het niet graag, maar dat was in het verleden al eens anders. Deze keer lopen er geen jongens bij die zich maar al te graag willen bewijzen, voor wie dan ook. De voorbereiding heeft aangetoond dat iedereen voor elkaar wil werken. Er zit chemie in deze groep.”

Drie vertrekkers, twee nieuwkomers

Drie Giants-jongeren vertrokken. Vincent Peeters tekende bij Oxaco. Bastiaan Van Den Eynde gaat zijn geluk beproeven in Aalst. Laatste in het rijtje is Casper Augustjnen – droomt van een buitenlands avontuur? “Er is weinig gesleuteld aan de samenstelling. Slechts twee spelers werden aan de kern toegevoegd. Met Mick Kantelberg halen we een veelbelovende, Nederlandse jeugdspeler binnen. En Imad Anwoir is geen onbekende, hij keert terug na een jaartje Oxaco. Waar ik vooral blij om ben, is de goede gezondheid van Lenny Coppens. Lenny heeft al genoeg tegenslag ondervonden en is weer helemaal klaar voor de job.

Oppassen voor Waalse verplaatsingen

De openingsspeeldag wordt meteen al een eerste test. De Giants-rekruten mogen nu zondag de bus op. Eindbestemming: Esneux. Een getipte titelfavoriet is Esneux meteen ook niet. Maar…ploegen uit de Luikse randgemeenten zijn bijtertjes. Dat ondervond Giants 2 vorig seizoen maar al te goed. “Daar schuilt het gevaar”, waarschuwt Oveneke nogmaals. “Waalse ploegen geven nooit op en vechten voor elke bal. Willen we dit jaar meedoen voor de prijzen, dan zullen we in wedstrijden als deze mentaliteit moeten tonen. Nu, als ik de reeks goed onder de loep neem, dan is er toch wat veranderd. Het is vooral een reeks met Waalse ploegen, met minder klinkende namen. Uitgesproken titelkandidaten zie ik niet meteen. Deze keer maken we kans op promotie”, aldus Oveneke.

Of Giants 2 zijn rol echt kan waarmaken, zal afhangen welke spelers er op het wedstrijdblad verschijnen. Spelen het A-en B-team rond hetzelfde tijdstip, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Zeker wat Niels en Thijs De Ridder betreft.

Kern: Lenny Coppens, Mathias Officiers, Thijs De Ridder, Niels De Ridder, Seppe Willems, Jordy Jansens, Witze Goormans, Gowin Tshimanga, Caspar Augustijnen, Mick Kantelberg, Shoshaj, Adriano Plompen, Imad Anwoir.