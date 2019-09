Opleiding tot barman/barvrouw: zeven op de tien vindt duurzame job PhT

13 september 2019

12u19 0 Antwerpen Vijftien jongeren uit het Antwerpse volgen vanaf oktober een twee maanden durende opleiding tot ‘bartender’. De vorming maakt deel uit van het ‘Learning for Life’-programma van de Britse horecamultinational Diageo. Voor Antwerpen werken zij samen met Horeca Vorming Vlaanderen, de stad Antwerpen en VDAB. Schepen voor Economie en Werk Claude Marinower (Open Vld) verwacht dat 70 procent van de cursisten een duurzame job in de sector vindt.

De opleiding tot barman/-vrouw loopt intussen al een paar jaar. Cursisten volgen een programma van 260 uur. Dat is niet van de poes. Naast de nodige vakkennis – denk maar aan het maken van cocktails – staat de juiste werkattitude voorop. Ook sollicitatietraining zit in het pakket. Stages geven de cursisten de kans om de verwerkte theorie om te zetten in de praktijk. Ná de opleiding zorgt Horeca Vorming Vlaanderen voor minstens zes maanden opvolging van de deelnemers.

Claude Marinower: “De resultaten van eerdere opleidingen wijzen uit dat zeven op de tien cursisten vast werk vindt in de horeca. Die sector is permanent op zoek naar talent. Door beloftevolle jongeren op te leiden en stage te laten lopen bij straffe werkgevers, willen we beide groepen ademruimte en toekomst bieden.”