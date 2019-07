Oplader vat vuur: Eén persoon naar ziekenhuis Jan Aelberts

01 juli 2019

17u12 0 Antwerpen Aan de Laaglandlaan in Merksem was er gisteren een brand in een clubhuis van een vereniging. Een oplader had er vuur gevat.

De melding liep om 15.35 uur bij de brandweer binnen. Oorzaak van de brand was een oververhitte oplader. De brand veroorzaakte veel rook. Eén persoon had ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht.