Opgelijst: deze evenementen ondervinden invloed door het coronavirus - concert Clouseau in De Roma uitgesteld ADA

12 maart 2020

08u01 14 Antwerpen In heel de wereld worden grote evenementen afgelast of uitgesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Ook in de stad Antwerpen en de districten worden heel wat bijeenkomsten geannuleerd. Wij lijsten ze voor u op in een overzicht.

Corona verplaatst Antwerpen Proeft

Het culinaire festival Antwerpen Proeft zal niet doorgaan op 1, 2 en 3 mei door het virus. De organisatie heeft beslist het festival te verplaatsen naar vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, als afsluiter van de zomer. “Deze beslissing is in samenspraak en niet onbedachtzaam genomen. Het zou onverantwoord geweest zijn om hiermee nog langer te wachten,” zegt Claudia Engelen, organisator van Antwerpen Proeft.

Antwerpen Proeft heeft plaats aan de Antwerpse Waagnatie op de Rijnkaai en trekt bezoekers uit heel België en Nederland aan. Aangekochte tickets (voor 1, 2 en 3 mei) blijven geldig voor 28, 29 en 30 augustus.

Antwerp Symphony Orchestra annuleert concerten

Het Antwerp Symphony Orchestra annuleert al haar concerten tot en met 13 april om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De afgelasting geldt zowel voor thuisbasis de Koningin Elisabethzaal als andere locaties die het orkest zou aandoen: de Groenzaal in Gent, het Concertgebouw van Brugge en de eigen muziekstudio in Antwerpen.

Nog in de Elisabethzaal wordt na het concert van het City of Birmingham Symphony Orchestra ook dat van San Francisco Symphony op 2 april geannuleerd.

Geen Special Olympics Belgium

Special Olympics Belgium, de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, annuleert de 38e editie van de Nationale Spelen, die eind mei in Antwerpen zouden plaatsvinden. “De gezondheid van de atleten, coaches, vrijwilligers en iedereen die de atleten ondersteunt, is een prioriteit”, klinkt het.

Nachtclub Ampere voor onbepaalde tijd dicht

Ampere besliste vandaag uit eigen initiatief om de club voor onbepaalde duur te sluiten. “We willen daarmee onze bezoekers en crew beschermen en ook het goede voorbeeld geven voor andere clubs”, zegt uitbater Joachim Marynen. “Vanuit de overheid kregen we onvoldoende informatie, daarom luisteren we naar de adviezen van virologen en sluiten we op eigen initiatief. We vinden ook dat er geen verschil moet zijn tussen evenementen van 1000 man en evenementen van bijvoorbeeld 300 man, want er is in beide gevallen een gezondheidsrisico.”

Ampere annuleerde alle optredens tot eind maart en dat kan nog verlengd worden. “We zijn momenteel bezig met het zoeken naar nieuwe datums voor die evenementen en nemen de volgende dagen contact op met de tickethouders. We hopen op begrip voor de situatie en hopen dat we op deze manier samen het virus kunnen indammen.”

AP Hogeschol schort lessen op

De campussen van AP Hogeschool in Antwerpen blijven vrijdag 13 maart gesloten. AP wil optimaal verder werken aan een gedetailleerd plan om de komende weken contactluw te werken. De hogeschool bekijkt welke maatregelen er vanaf maandag 16 maart van kracht gaan. Hoe dan ook zal AP zich de komende weken beperken tot lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Alle binnen- en buitenlandse excursies worden uitgesteld. Stages kunnen voorlopig doorgaan indien de stageplek het toelaat.

De Roma schrapt alle activiteiten tot eind maart

Concertzaal De Roma schrapt alle geplande concerten en evenementen tot eind maart. In totaal gaat het om 27 publieke activiteiten. De Roma vraagt met aandrang dat de overheid zelf haar verantwoordelijkheid neemt en een bindend algemeen verbod op alle evenementen uitvaardigt. “Op dit moment heerst er veel onduidelijkheid en is er een juridisch vacuüm”, zegt directeur Dierckx. “Zolang er geen officieel verbod is, blijft er ruimte voor interpretatie en zullen er evenementen blijven plaatsvinden. Wij vinden dit niet langer verantwoord. Bovendien kunnen wij ons zonder een officieel verbod niet beroepen op overmacht om concerten af te gelasten en zijn de financiële gevolgen niet te overzien.” Alle geplande films, schoolfilms en rondleidingen voor de maand maart worden geannuleerd. Ook de T-dansant van 25 maart wordt geannuleerd.

12 maart Slongs: uitgesteld naar vrijdag 11 september

15 maart Die Verdammte Spielerei: uitgesteld naar zondag 21 juni (15u)

19 maart The Slow Show: nog geen nieuwe datum bekend

20 en 21 maart Clouseau: uitgesteld naar vrijdag 18 en zaterdag 19 september

22 maart Stefano Bollani: uitgesteld naar woensdag 24 juni

24 maart The Dead South: nog geen nieuwe datum

26 maart Vito: nog geen nieuwe datum

27 maart Seasick Steve: nog geen nieuwe datum

29 maart I Muvrini: nog geen nieuwe datum

31 maart Zuidcafé: nog geen nieuwe datum

Kunstencentrum De Studio sluit

De Studio en De Cinema stellen alle activiteiten tot en met 31 maart 2020 uit om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Heb je een ticket voor een evenement in maart, dan wordt je persoonlijk gecontacteerd. Zonder tegenbericht gaan alle evenementen vanaf april door zoals gepland.

Keytrade Bank Urban Trail Antwerpen gaat niet door

De Urban Trail van komende zondag zal dan toch niet plaatsvinden omwille van het coronavirus. “Om de risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, willen wij als organisator mee onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben dan ook beslist om de KeyTrade Bank Urban Trail Antwerp, gepland voor 15 maart 2020 te verplaatsen naar een latere datum dit jaar.” Ook het evenement Antwerpen Loopt van Sportoase wordt gecanceld.

Opera Ballet Vlaanderen

Cultuurhuis Opera Ballet Vlaanderen schrapt alle voorstellingen in Antwerpen en Gent en op tournee tot en met 31 maart vanwege het coronavirus. Dat heeft een bijzondere raad van bestuur woensdagavond beslist. Ook alle randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen in de theaters in Antwerpen en Gent worden geschrapt tot eind maart.

Geen sportgala in Deurne

Zaterdag 14 maart zou normaal het Gala van de Sporttrofee Deurne plaatsvinden maar die wordt volledig geannuleerd. Er wordt dit jaar dus geen Sporttrofee uitgereikt in het district Deurne

KSMKA stelt boekpresentatie uit

Het boek ‘1818 - 2018: Schenkingen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen’ zou normaal op vrijdag doorgaan maar die presentatie wordt nu uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

De Singel schrapt alle voorstellingen

Kunsthuis deSingel in Antwerpen heeft dan toch beslist om alle voorstellingen en concerten tot eind maart te annuleren. Het kunsthuis heeft geen zalen met een capaciteit van duizend of meer personen, maar deSingel neemt de dreigende verspreiding van het coronavirus dermate ernstig dat het geen risico’s wil nemen. Woensdag klonk het bij deSingel nog dat er voorlopig geen voorstellingen werden geannuleerd, maar er wel extra voorzorgsmaatregelen rond hygiëne en verse luchttoevoer werden genomen. Nu grijpt de directie toch forser in.

Toneelhuis schrapt voorstellingen

“Uit zorg voor ons publiek en ons personeel schorten we alle voorstellingen in de Bourla deze week op”, klinkt het bij het Toneelhuis. Het gaat om Move (on) op 12 en 13 maart en Familie op 14 maart. Er worden nieuwe data gezocht. Ook Chelsea Wolfe cancelt haar Europese tournee omwille van het coronavirus. Het Toneelhuis zegt de situatie op de voet te volgen en zal later communiceren over de voorstellingen van volgende week.