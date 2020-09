Operatie Nachtwacht: Antwerpse politie lanceert grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar SVM

03 september 2020

17u39 16 Antwerpen In vier jaar tijd zijn er in Antwerpen 66 In vier jaar tijd zijn er in Antwerpen 66 granaataanslagen of schietincidenten gebeurd die verband hielden met drugsafrekeningen. Als tegenreactie lanceert de politie ‘Operatie Nachtwacht’. Vijftig agenten zullen daarbij op straat in Borgerhout en Deurne-Noord zichtbaar patrouilleren. Het zou gaan om de grootste veiligheidsactie in twintig jaar.

Straten die een hoog risico op aanslagen kennen, kunnen indien nodig afgesloten worden. Er zullen ook systematische identiteitscontroles plaatsvinden.

“We kunnen niet garanderen dat we hiermee alle incidenten in de toekomst zullen voorkomen,” vertelt burgemeester Bart De Wever. “Maar we nemen wel maximaal onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van de Antwerpenaar te waarborgen. Ik reken ook op de inzet van hogere overheden om de federale politie en het parket in Antwerpen de nodige middelen en slagkracht te geven.”

“Ik wil ook begrip en geduld van de Antwerpenaar vragen. We proberen de hinder die met Operatie Nachtwacht gepaard zal gaan zoveel mogelijk te beperken tot wat noodzakelijk is om de openbare veiligheid te beschermen. Dit zal tijd vragen. Ik besef dat het uitzonderlijke maatregelen zijn die buurtbewoners niet gewoon zullen zijn. Ik doe ook beroep op de burgerzin om volop mee te werken aan buurtonderzoeken en verdachte feiten altijd te melden aan de politie.”

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in dit dossier.