Operatie Nachtwacht: 2.800 controles en 30 arrestaties in drie weken



Caroline Van de Pol

22 september 2020

10u30 16 Antwerpen Begin september ging politiezone Antwerpen van start met Operatie Nachtwacht. Deze grootschalige politieactie biedt een antwoord op de Begin september ging politiezone Antwerpen van start met Operatie Nachtwacht. Deze grootschalige politieactie biedt een antwoord op de golf van gewelddadige incidenten die de stad eind augustus teisterde. Sinds het begin van de actie werden er tot en met 19 september werden meer dan 2.800 mensen gecontroleerd en 30 personen gearresteerd.



Net als eerdere, gelijkaardige feiten, waren de incidenten van in augustus gelinkt aan het criminele bendes die zich bezighouden met de invoer en de verkoop van drugs. Tijdens Operatie Nachtwacht wordt er extra gepatrouilleerd en gecontroleerd in Deurne en Borgerhout. Hiervoor worden anonieme en geüniformeerde ploegen ingezet. De politie werkt ook met vaste dispositieven en met vliegende controles om criminelen te betrappen en een beter beeld te krijgen van wie er zich ’s nachts op straat bevindt. Ook overdag worden er extra acties en controles uitgevoerd, met gerichte aandacht voor gekende verdachten.

Relevante informatie

Sinds de start controleerde de Antwerpse politie elke actiedag meer dan 150 mensen, op sommige dagen en nachten zelfs meer dan 250 personen. Dagelijks worden er minstens 50 extra politiemensen ingezet om deze controles uit te voeren. Op die manier werd er heel wat informatie verzameld die relevant kan zijn voor lopende of nieuwe onderzoeken. Sinds het begin van de actie werden er tot en met 19 september meer dan 2.800 mensen, 2.354 voertuigen en 69 panden gecontroleerd.

Verder werden ook vaststellingen gedaan. Er werden 30 personen gearresteerd en verschillende hoeveelheden drugs in beslag genomen. Het gaat om 120 xtc-pillen, 112 gram cannabis, 65 gram cocaïne, 10 gram amfetamines en een kleine hoeveelheid hasj. De politie nam 12.550 euro cash geld en 5 verboden wapens in beslag. Er werden 14 geseinde personen aangetroffen die verhoord of gearresteerd moesten worden en 2 drugspanden verzegeld.

Criminele feiten in de haven

In de nacht van 17 op 18 september deed een patrouille samen met de douane nazicht aan de omheining van een kaai. Er werd een man opgemerkt die zich probeerde te verstoppen. Hij was in het bezit van een zaklamp, een boormachine, een koevoet en enkele lege sporttassen. Een uur later werd een bestelbusje opgemerkt waarin een verpakking werd aangetroffen die hetzelfde serienummer had als de boormachine van de verdachte man. Er werd ook een bivakmuts aangetroffen. Beide verdachten hadden de Nederlandse nationaliteit en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

In de haven werd een bestelwagen opgemerkt met twee inzittenden tijdens de nacht van 15 en 16 september. Toen de politie de bestelwagen opende vonden ze nog twee personen. De mannen konden geen geloofwaardige reden voor hun aanwezigheid en hadden geen zinnige verklaring voor de kniptangen, zaklampen, boren en handschoenen in de bestelwagen. De 4 inzittenden werden allen gearresteerd voor verder onderzoek.

Achtervolgingen

In de vroege ochtend van 14 september merkte de bestuurder van de BearCat een Nederlands taxivoertuig op dat aan hoge snelheid reed op de Noordersingel. Er werden ploegen aangestuurd die het voertuig konden onderscheppen op de E313 ter hoogte van Herentals. In het voertuig werden 5 gsm-toestellen, 3 cryptofoons en werkhandschoenen aangetroffen. Het voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek. De drie inzittenden hadden de Nederlandse nationaliteit.

In dezelfde nacht werd een dealer gevat na een achtervolging. Een voertuig onttrok zich aan een controle en reed aan snelheden boven de 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. De achtervolging stopte in Schoten, waar de vluchtende verdachte twee geparkeerde wagens raakte en een zwarte sok weggooide. Daarin bleek cocaïne te zitten. Tijdens de huiszoeking werd nog een grote hoeveelheid cash geld aangetroffen (meer dan 10.000 euro). De man werd gearresteerd en voorgeleid.

