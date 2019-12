Opera Ballet Vlaanderen moet op zoek naar nieuwe directeur ADA

27 december 2019

11u37 0 Antwerpen Bart van der Roost is niet langer algemeen directeur van Opera Ballet Vlaanderen. De raad van bestuur besloot de samenwerking met Van der Roost stop te zetten omdat de visies van beide partijen niet langer dezelfde waren.

“De raad van bestuur wil Bart van der Roost bedanken voor zijn inzet en het geleverde werk in de voorbije twee jaren en wenst hem veel succes in de toekomst. Begin januari zal de raad van bestuur de procedure opstarten om op zoek te gaan naar een nieuwe algemeen directeur”, staat in het korte persbericht te lezen.

Sinds mei 2017 was Bart van der Roost als directeur aan de slag bij Opera Ballet Vlaanderen.