Opera Ballet Vlaanderen lanceert reeks digitale mini-producties BJS/BLG

15 mei 2020

15u20 0 Antwerpen Opera Ballet Vlaanderen start zaterdag met de campagne ‘Verbeelding Leeft’ om zijn publiek te blijven entertainen tijdens de coronacrisis, ondanks de verplichte sluiting van het kunsthuis tot nader order. Het gaat om een reeks mini-producties die via de digitale kanalen van het kunsthuis worden verspreid. De eerste productie is van de hand van principal Matt Foley en concertmeester Kristie Su.

“Onze theaters blijven voorlopig muisstil, maar de verbeelding klinkt harmonischer dan ooit”, stelt Opera Ballet Vlaanderen. “Als deze crisis ons iets leert, is het dat verbeelding essentieel menselijk is.” Om het publiek soelaas te bieden in tijden waarin live naar opera of ballet kijken geen optie is, maakte het kunsthuis eerder al een reeks producties uit het verleden digitaal toegankelijk. Nu komt er nieuw materiaal bij in de vorm van performances van telkens enkele minuten. Zowel de eigen muzikanten, zangers en dansers als externe kunstenaars en andere creatievelingen komen aan bod. Onder meer Sidi Larbi Cherkaoui, Alain Platel, Krystian Lada, Drew Jacoby en Tom Goossens komen al zeker aan de beurt. De performances worden opgenomen in de theaters in Antwerpen en Gent, maar ook in het straatbeeld.

Park Spoor Noord

De eerste productie die zaterdag gelanceerd wordt, werd gecreëerd door principal Matt Foley samen met concertmeester Kristie Su van het Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen. Op de eerste beweging uit de vioolsonate van de Tsjechische componist Erwin Schulhoff verbeelden ze de artiest die zich wil uitdrukken, uit een artistieke lockdown wil breken en de hand wil reiken naar het publiek. De opnames gebeurden in Park Spoor Noord in Antwerpen.

Opera Ballet Vlaanderen kijkt ook al verder en werkt aan een alternatief en kleinschalig najaarsprogramma, aangezien de voorbereidingen voor grote producties momenteel niet kunnen plaatsvinden.