Opera Ballet Vlaanderen geeft liveperformance op helikopterplatform ZNA Middelheim: “Er zijn voor de anderen is een van de verbindingstekens tussen kunst en zorg” ADA

21 mei 2020

09u40 1 Antwerpen Opera Ballet Vlaanderen heeft het zorgpersoneel van het ZNA Middelheim een prachtig eerbetoon gegeven. Op de campus brachten Matt Foley en concertmeester Kristie Su hun creatie exit/awakening live. Opera Ballet Vlaanderen hoopt in de toekomst nog enkele performances te kunnen geven voor de zorgsector.

Uit dankbaarheid voor de zorg, brachten principal Matt Foley en concertmeester Kristie Su van Opera Ballet Vlaanderen hun creatie exit/awakening live op verschillende plaatsen in het ZNA Middelheim. Op de eerste beweging uit de Sonate voor viool van de Tsjechische componist Erwin Schulhoff lijken zij iemand te verbeelden die uit een lockdown wil breken, de hand wil reiken naar een andere, een wil persoon opzoeken, zich wil uitdrukken. Dit op de schichtige klanken van Schulhoff. Daarna brengt Kristie nog een muzikale verrassing van Johann Sebastian Bach of Eugène Ysaÿe afhankelijk van de locatie.

Eerste creatie

exit/awakening is de eerste creatie van Opera Ballet Vlaanderen voor het alternatieve seizoen Verbeelding Leeft: een seizoen in afwachting dat onze theaters opnieuw voluit open kunnen gaan. exit/awakening werd eerder gefilmd.

“Er zijn voor de anderen is een van de verbindingstekens tussen kunst en de zorg”, zegt artistiek directeur ballet Sidi Larbi Cherkaoui. “Op dit moment kunnen wij als cultuurhuis die rol niet ten volle opnemen en daar hebben we het best lastig mee, want we willen niets liever dan mensen figuurlijk omhelzen met onze muziek en dans. Daarnaast past ook een vorm van nederigheid tegenover het enorme werk dat in onze ziekenhuizen en zorginstellingen werd en wordt geleverd. Niet enkel in tijden van crisis maar constant. Dit is een kleine geste van dank en van hoop.”