Opent Café d’Anvers opnieuw de deuren? Weinig concreet maar eigenaar ziet mogelijkheden door coronacrisis

09 april 2020

09u38

Antwerpen Als het van eigenaar van Café d'Anvers afhangt, dan zou de bekende Antwerpse nachtclub na de coronacrisis opnieuw de deuren kunnen openen. Maar momenteel is dat plan nog niet concreet. De club sloot vorig jaar na iets meer dan 30 jaar de deuren.

Na iets meer dan dertig jaar sloot nachtclub Café d’Anvers vorig jaar de deuren. Definitief klonk het toen tot groot verdriet van jong en oud die geregeld naar het Schipperskwartier afzakte om te feesten. Maar nu lijkt eigenaar Pim De Rhoodes toch op zijn stappen terug te keren en ziet hij een mogelijke heropening van de nachtclub wel zitten.

Maar concreter dan dat wordt het niet. Door de coronacrisis is er nog geen zicht op een mogelijke datum. Het is wel door diezelfde coronacrisis dat De Rhoodes met het idee speelt om zijn club opnieuw open te stellen voor de nachtraven. Heel wat grote festivals zijn afgelast en op die manier wil de eigenaar de mensen toch een plek geven waar ze zich kunnen amuseren. De vergunningen zijn nog in orde en op dit moment wordt er hard gewerkt op de gemaakte schulden terug te betalen.

Eerder lanceerde De Rhoodes al het idee om Café d’Anvers om te bouwen tot een megabordeel maar dat zag de stad Antwerpen niet zitten. Vervolgens zagen enkele projectontwikkelaars wel mogelijkheden in het pand om er appartementen te bouwen maar ook op dat vlak schiet het niet vooruit.