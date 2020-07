Openluchtzwembaden wachten op zon en volk: “Desnoods voeren we dit weekend blokzwemmen in” PhT

16 juli 2020

18u25 0 Antwerpen De Antwerpse openluchtzwembaden zijn sinds 1 juli open, maar het vaak wisselvallige en koele weer hield de massa weg. Dit weekend wordt het zonnig en vrij warm. Toch verwacht de stad niet meteen een overrompeling. “Voor zwemvijver Boekenberg in Deurne voeren we desnoods blokzwemmen in vanaf 60 mensen”, zegt het kabinet van Sportschepen Peter Wouters (N-VA).

De zwembaden, binnen én buiten, zijn nu dik twee weken open. Overal moet je reserveren omdat de capaciteit bewust wordt beperkt. Behalve dan in Boekenberg, maar daar is de bezoekerslimiet teruggeschroefd van 150 naar 60 zwemmers die tegelijk het water in mogen.

Nog veel plaats

De ervaring leert dat het al een paar dagen echt warm en zonnig moet zijn voor de grote massa afzakt naar de twee Antwerpse openluchtzwembaden. We namen de proef op de som voor De Molen op Linkeroever, op zaterdag. Daar moet je reserveren. Per tijdsblok van 3 uur – er zijn er zo drie per dag – zijn maximaal 200 bezoekers toegelaten. Van hen mogen er hooguit 50 tegelijkertijd in het water. Momenteel is er nog plaats zat. Donderdagavond hadden nog maar een 50-tal mensen het meest gewilde tijdsblok (dat start om 13 uur) vastgelegd. De andere tijdsblokken waren nog leger.

Reserveren: www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a