Openluchtzwembaden blikken terug op prima zomer (al zit een nieuw record er zeker niet meer in) PhT

05 september 2019

15u28 0 Antwerpen De twee Antwerpse openluchtzwembaden De Molen (Linkeroever) en Boekenberg (Deurne) hebben een prima zomervakantie achter de rug. De Molen telde 28.728 bezoekers, Boekenberg 46.089. Maar een absolute topzomer zoals die van 2018 is het niet geworden, zo zegt Tom Brees, kabinetsadviseur van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).

Je kunt nog tot zondag 15 september in openlucht gaan zwemmen, maar met het aanhoudende herfstweer resten De Molen en Boekenberg vooral rustige dagen. Dat was heel anders tijdens de voorbije hittegolven, netjes verdeeld over eind juli en eind augustus. De wisselvallige en koelere intermezzo’s voorkwamen dat 2019 een uitzonderlijk jaar werd zoals vorig jaar. Toen was het zes weken lang onafgebroken zomers. Zwemvijver Boekenberg klokte voor de voorbije zomervakantie af op 46.089 bezoekers, wat ver beneden de 66.125 van vorig jaar ligt, toch zo’n dertig procent minder. Maar het is wel nog een pak meer dan in 2017, toen 34.654 mensen er een duik namen.

De Molen sloot de voorbije twee maanden af op 28.728 zwemmers, bijna de helft minder dan vorig jaar: 52.458. Maar ook hier overtreft 2019 ruim de 21.388 bezoekers van twee jaar geleden.

Ook binnen meer volk

Tijdens de hete dagen waren er volgens de stad ook in de binnenbaden extra zwemmers. “Mensen zoeken dus ook binnen afkoeling.” Sorghvliedt (Hoboken) kwam het hoogst uit met samengeteld voor juli en augustus 25.888 bezoekers. Dat zit netjes tussen 2018 (29.518) en 2017 (21.630) in. Het Wezenbergbad lokte 23.656 zwemmers. Vorig jaar was dat zwembad gesloten. Het Arenabad, dat binnen een paar jaar moet sluiten, was het enige dat afgelopen zomervakantie meer volk trok dan in 2018: 14.641 bezoekers. Dat zijn er bijna 300 meer dan vorig jaar.

Het totaal voor alle Antwerpse zwembaden in juli en augustus komt uit op 179.700 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 221.800.