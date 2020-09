Openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg langer open Caroline Van de Pol

11 september 2020

09u13 0 Antwerpen Omwille van het mooie weer dat de komende dagen voorspeld is, blijven openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg enkele dagen langer open. Zwemliefhebbers kunnen er nog terecht tot en met woensdag 16 september.

De komende dagen is er een nazomer in aantocht met aangename temperaturen. Daarom besliste de stad Antwerpen om zowel openluchtzwembad De Molen op Linkeroever als zwemvijver Boekenberg in Deurne enkele dagen langer open te houden. Hierdoor kunnen Antwerpenaren nog tot en met woensdag 16 september komen zwemmen in openlucht, terwijl de oorspronkelijke afsluitdatum voorzien was op zondag 13 september .

Peter Wouters, schepen voor sport: “Door COVID-19 moest de Antwerpenaar lang geduld uitoefenen om weer een verfrissende duik te kunnen nemen. Ondanks de coronamaatregelen vonden onze zwemmers vlot de weg naar de twee openluchtzwembaden. Bovendien verdienen ze een pluim voor de manier waarop ze zijn omgegaan met de aangepaste werking en de bijhorende veiligheidsvoorschriften. Daar mag best iets tegenover staan. De ‘Indian summer’ van komende dagen grijpen we aan om het zomerseizoen te rekken en zo de Antwerpenaar wat langer de kans te geven om te genieten van een zwembeurt en een beetje verkoeling.”

zwembeurt reserveren

Tijdens deze extra openingsdagen blijven de geldende richtlijnen en openingsuren op beide locaties van toepassing. Dit betekent dat zwemmers in openluchtzwembad De Molen hun zwembeurt nog altijd moeten reserveren en betalen via het online reservatiesysteem. In zwemvijver Boekenberg kunnen ze zonder reservatie gratis komen zwemmen. Alle informatie hierover is te vinden op de website.