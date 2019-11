Exclusief voor abonnees Openingsfeest Winter in Antwerpen belooft magisch te worden: dit staat er te gebeuren David Acke

22 november 2019

11u13 7 Antwerpen Winter in Antwerpen start op zaterdag 7 december met een groot openingsfeest in het historisch centrum. Ook dit jaar staan er enkele verrassingen op het programma. Zoals spectaculaire stunts op een imposante schans. De evenementensite is bovendien al vanaf ’s middags open.

Het openingsfeest op 7 december is het officiële startschot van Winter in Antwerpen, het evenement dat de hele binnenstad tot en met 5 januari omtovert in een magisch winterwonderland. En Antwerpen zou Antwerpen niet zijn, moest de stad dit jaar niet uitpakken met enkele blikvangers.

“Winter in Antwerpen is uitgegroeid tot een echte publiekstrekker. Onze Kerstmarkt, ijspiste en het Nieuwjaarsvuurwerk zijn vaste waarden die tot ver buiten de stad gekend en geliefd zijn. Dit jaar doen we nog een schepje bovenop het aanvullende programma. Daarmee wordt de Winter in Antwerpen niet alleen magisch mooi, maar is er ook echt voor iedereen wat wils. Eigenlijk is er geen excuus om niet af te zakken naar de stad en er de eindejaarsvreugde te beleven, tijdens het openingsfeest en erna”, vertelt burgemeester Bart De Wever.

