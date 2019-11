Openingsfeest verwelkomt tram opnieuw op de Leien: tramsafari, wedstrijden, muziek en animatie ADA

25 november 2019

11u53 0 Antwerpen Groot feest zondag 8 december want na bijna vier jaar werken rijdt de tram op de Noorder­leien en heropent het premetro­sta­tion Opera. Dat wordt gevierd met een tramsafari en een groot feest op het Operaplein.

Neem je zondag 8 december de tram, dan zit je op een tramsafari. Op elke tram tussen 10 en 18 uur zal je in de achterste compar­ti­menten een tramsa­fari gids vinden die jou vertelt over de geschie­denis en de bijzon­dere plekken langsheen de Noorder­lijn.

Ontdek de stad via de nieuwe tramlijnen, bezoek gratis het Havenhuis en ga langs bij Kinepolis voor gratis voorsmaakjes van aankomende films. Daarnaast is er een doorlo­pend stadsfeest op het Operap­lein van 10 tot 18 uur met animatie, hapjes en drankjes.

Download het program­ma­boekje of haal een gedrukte versie op in het infopunt Noorder­lijn (Frankrijklei 12) of bij de lokale handelaars. In het program­ma­boekje staan 5 vragen. Als je goed oplet tijdens de tramsa­fa­ri’s, dan zijn ze helemaal niet moeilijk. Kom met jouw ingevulde vragen tussen 10 en 18 uur naar het feest op het Operap­lein en ruil jouw vragen­lijst in voor fijne goodies!

Bezoek het Havenhuis

Van 13 tot 17 uur ben je in het Havenhuis welkom voor gratis rondlei­dingen. Neem tram 24 vanaf het Operap­lein en de gidsen op de tramsa­fa­ri’s wijzen je de weg. Iedereen heeft toegang tot het atrium en de tentoon­stel­ling van Paul Van Hoeydonck. Om het half uur is er een rondlei­ding in het Havenhuis voor maximum 25 personen. De eerste rondlei­ding start om 13 uur en de laatste rondlei­ding start om 16.30 uur.

Trailers kijken in Kinepolis

Van 11 tot 18 uur ben je welkom bij Kinepolis voor gratis voorsmaakjes van aankomende films. Neem tram 1 richting Luchtbal en spot de safari­gids aan de inkom. Hij of zij leidt jou naar de juiste zaal.