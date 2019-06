Opening Zomerfabriek startschot Zomer van Antwerpen ADA

18 juni 2019

11u45 3 Antwerpen Zomer van Antwerpen telt af naar de opening van de 25e editie van het festival, van 21 juni tot en met 1 september 2019. De zomeractiviteiten worden in gang gezet met de opening van de Zomerfabriek, de creatieve hotspot in Antwerpen Berchem, op vrijdag 21 juni, gevolgd door de opening van de Zomerbar op maandag 24 juni.

De Zomerfabriek, gevestigd op het terrein van een oude gasfabriek aan de Minkelersstraat, opent jaarlijks in de zomermaanden de deuren voor een programma vol muziek, feestjes en sport. Nieuw dit jaar is de inhoudelijke bijdrage van dertig jonge, ondernemende creatievelingen die via een open call een idee indienden voor een project op de Zomerfabriek. Het resultaat: een levendige mix van vintage recycle marktjes, comedy avonden in de open lucht, intieme theatervoorstellingen, salsa middagen, muzikale bingo-avonden en nog veel meer. Vaste waarden in het programma zijn The Classics door studenten van het Conservatorium op dinsdag, spoken word tijdens Grab the Mic op woensdag en de muzikale Jam Sessions op zondag.

De aftrap wordt op 21 juni gegeven met The Voodoohype Dancebattle en Afterparty, een vurige openingsnight door Rabbadance en JC Den Eglantier. De 1 on 1 Afro dancebattle start om 20 uur met internationale juryleden Kxnsept (UK), Precious Alvares (NL) en Rabbadance (B). Dansers die willen deelnemen en kans maken op het 200€ prijzengeld kunnen zich aanmelden via femke@bumaye.be De afterparty start om 23u met Back2Back DJ EC & Ramos in de Club en DJ Aso Asin in The Lounge.

Zomerbar

De Zomerbar aan de Sloepenweg opent op 24 juni haar deuren. Het is ook de plek waar (inter)nationale circussen hun tent opslaan: deze zomer passeren Circus I love You, NoFit State en Circus Ronaldo in Antwerpen voor een reeks optredens. Nieuw dit jaar zijn de kleine theatervoorstellingen die op de Zomerbar zullen plaatsvinden: Geert Hautekiet met zijn kortverhaal ‘SH!T!’, Compagnie Tartaren met hun persoonlijke vertellingen in ‘meerminder’ en de drie prachtige attracties van De Machienerie voor de allerkleinsten.