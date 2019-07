Opening Café Le Tour aan het Noordkasteel CVDP

03 juli 2019

18u15 0 Antwerpen Het voorbije weekend opende Café Le Tour voor het zevende jaar op rij met optredens van verschillende muzikanten. Het pop-up barretje aan de vijver van het Noordkasteel ligt verscholen onder een grote treurwilg. Met een drankje en met uitzicht op het water, kunnen mensen er deze zomer de Tour De France volgen op een tv-scherm.

“Met Café Le Tour willen we het vakantiegevoel van Zuid-Frankrijk opwekken”, vertelt oprichter Thierry Lavender. Het idee ontstond toen hij tijdens het uitlaten van zijn hond in de treurwilg was geklommen. “Ik wilde de Tour de France uitzenden op een unieke locatie in the middle of nowhere en deze plaats is daarvoor ideaal”.

Cafe Le Tour gaat uit van de organisatie Convoi Exceptionnel vzw die socioculturele evenementen organiseert. De pop-up bar wordt volledig uitgebaat door vrijwilligers. Naast het uitzenden van de Tour de France, worden er ook heel wat andere activiteiten en evenementen georganiseerd. Op donderdag en zondag zijn er muziekoptredens, waarbij mensen een vrijwillige bijdrage geven. Begin augustus organiseert Convoi Exceptionnel een vlottenrace en deze zomer zal er een kunstexpositie plaatsvinden rond de vijver en op het Eilandje. Café Le Tour wilt ook een forum voor kunst zijn, zo verkopen ze bijvoorbeeld postkaarten ontworpen door een kunstenaar.

Steeds meer mensen weten Café Le Tour te vinden. “Het volk dat hier iets komt drinken zijn voornamelijk kunstenaars, maar bijvoorbeeld ook havenarbeiders onderweg naar huis en die even stoppen om De Tour te komen volgen. Iedereen is hier welkom,”, vertelt Thierry.