Opening buurtcafé is startschot voor heropleving oude Crownfabriek: “Blikfabriek moet hele buurt boost geven” Jan Aelberts

30 juni 2019

16u09 0 Antwerpen De eerste pintjes werden dit weekend getapt in Cantin in Hoboken en dat buurtcafé is nog maar het begin van de Blikfabriek op de vroegere site van Crown. “Een skate- en avonturenpark, danszalen, ateliers en een kringwinkel staan in de steigers”, zegt Lotte Schiltz van de Blikfabriek. “We hopen dat dit ook een boost zal zijn voor een buurt waar nu niet heel veel te beleven is.”

De voormalige verpakkingsfabriek van Crown, zo’n 30.000 vierkante meter groot, stond sinds 2013 leeg en zou nog een tijd leeg blijven staan en dus werd de fabriek afgelopen jaar omgevormd tot hal vol actie, creativiteit en bakken gezelligheid. Voor die gezelligheid zorgde buurtcafé Cantin gisteren al. “De tappers hebben in ieder geval hun werk, dus ik heb de indruk dat de eerste mensen hun weg al vinden naar de Blikfabfriek”, zegt Lotte Schiltz. “Maar het houdt natuurlijk niet op bij een buurtcafé. Het avonturenpark, met hoogteparcours en een piste voor BMX’en en brommers zal wellicht nog deze zomer klaar zijn. De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Ook het skatepark is bijna klaar. Het gedeelte voor de kleintjes staat er al.”

Ook de Kringwinkel zal zijn intrek nemen in de Blikfabriek. Behalve een winkel zal hun verhuurdienst een plaats krijgen in de voormalige Crownfabriek. “Verder zullen ook creatievelingen hier aan de slag kunnen gaan. Er komen hout- en staalateliers met de nodige machines en er komt een danszaal. In één van de hallen staat een tribune met vierhonderd zitjes klaar voor een voorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker. Mogelijk komt er ook een muziekcentrum, maar dat is nog niet zeker.”

Goed voor Hoboken

Duidelijk is in ieder geval dat de Blikfabriek stilaan weer tot leven komt. De site staat vol bloemen en planten, er is een vijver aangelegd en terrasjes nodigen iedereen uit er te overzomeren. Goed voor Antwerpen, maar vooral voor Hoboken. “We hopen inderdaad dat dit de buurt een boost geeft. De omgeving is in ieder geval geweldig enthousiast over onze komst. Hier is verder niet heel veel te doen. Maar we hopen ook dat de Antwerpenaar het zogezegd verre Hoboken leert kennen. We verwachten hier minstens drie jaar te zijn, maar de kans is heel groot dat dat langer zal duren, vijf of zelfs tien jaar, dat kunnen we niet inschatten.”

De Blikfabriek blijft open tot een nieuw project gevonden is voor de Crownsite. Buurtcafé Cantin is vanaf dit weekend elke dag van de week van 12 uur ’s middags tot middernacht open, behalve op maandag.