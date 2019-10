Open Vld Stad Antwerpen kiest voor jong voorzittersduo BJS

19 oktober 2019

17u10 4 Antwerpen Opnieuw komt er een duo aan het roer van Open Vld Stad Antwerpen. Bavo De Mol (29, district Merksem) en Carim Bouzian (35, district Antwerpen) werden zaterdag met grote meerderheid als covoorzitters verkozen. Er waren geen tegenkandidaten.

De kersverse voorzitters, die Joost Germis en Kris Gysels (eveneens een duo) opvolgen, schreven een beleidsplan met meetbare doelstellingen. De twee liberalen willen niet alleen de structuur van de partij versterken maar vooral ook investeren in het menselijk kapitaal van de partij.

“Wij zijn een lokale politieke partij”, zegt Bavo De Mol. “Wij staan of vallen met de mensen die dagdagelijks voor ons op straat gaan en tussen de Antwerpenaren staan. We willen dat tegen 2024 elke Antwerpenaar weet wie zijn lokale Open Vld’er is en wie hij kan aanspreken om zijn problemen of gedachten mee te delen.”

Het nieuwe voorzittersduo wil zelf geen koers opleggen aan de partij. Dat is volgens hen weggelegd voor de leden van de partij. “We geloven sterk in de interne democratie van onze partij”, zegt Carim Bouzian. “Samen met onze leden willen we op korte termijn een stadscongres organiseren waar de leden van onze partij kunnen meeschrijven aan een lokale beginselverklaring die de basis moet vormen een nieuw, wervend en uniek stedelijk liberaal verhaal.”