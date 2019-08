Open Vld-politica krijgt op straat pamflet in handen geduwd: “Draag een hijab” ADA

24 augustus 2019

16u29 264 Antwerpen Een onbekende man deelde afgelopen donderdag pamfletten uit waarin hij moslima’s oproept een hijab te dragen. Open Vld-politica Zelfa Madhloum uitte haar verontwaardiging. “Dit is extremisme van de ergste soort en dat kunnen we niet tolereren.” De politie onderzoekt de zaak.

Moslima en Open Vld-politica Zelfa Madhloum liep vorige week over de De Keyserlei toen ze door een onbekende man een pamflet in haar handen kreeg toegestopt. Nog voor ze de tekst goed en wel kon lezen, was de man verdwenen. Het pamflet roept vrouwen op een hijab te dragen. Dat is een lang gewaad dat het lichaam volledig bedekt.

Dit is extremisme van de gevaarlijkste soort en dat kunnen we niet tolereren Zelfa Madhloum

Madhloum, afkomstig uit Irak, zegt in geen geval akkoord te gaan met dergelijke pamfletten. “Dit is extremisme van de gevaarlijkste soort en dat kunnen we niet tolereren.” Of het om een individuele actie gaat of dat er een hele organisatie achter schuil gaat, weet ze niet. “Het was een volwassen man met een serieuze baard. Meer weet ik niet. Ondertussen ben ik naar de politie getrokken die de zaak nu onderzoekt.” Bij de politie wordt bevestigd dat er een onderzoek gestart is maar meer informatie kunnen ze voorlopig niet geven.

Controle-orgaan voor moskeën

Madhloum roept de politiek op om snel werk te maken van een controle-orgaan voor de moskeeën in België. “We weten als maatschappij niet wat er allemaal gezegd wordt achter die gesloten deuren. Dat is gevaarlijk. Er moet een zekere controle zijn zodat we als maatschappij weten wat er verteld wordt in de moskee. In andere landen gebeurt dat al, wij mogen niet achterblijven.”

Ondertussen krijgt Madhloum heel veel berichtjes van Vlaams Belangers die haar aanklacht nu zien als hun grote gelijk. “Maar dat klopt natuurlijk niet. Ik mag als moslima kritisch zijn voor extremisme en ik wil zeker niet de woordvoerder zijn voor alle moslims. Maar extremisme moet aangekaart worden, of dat nu vanuit het geloof komt of uit een politieke partij als het Vlaams Belang. Voor mij zijn ze beide even giftig. Ik erger me als vrouw om zo’n pamflet in mijn handen te krijgen, maar ik erger me even erg aan extreemrechts dat hierdoor zegeviert en hierdoor verkeerdelijk denkt gelijk te krijgen. Beide zijn extreem en een gevaar voor onze maatschappij. We mogen onze democratische rechtstaat niet aan de extremisten over laten van welke hoek ze ook komen. Laat ons niet vergeten dat het een kleine minderheid is die het verpest voor iedereen.”