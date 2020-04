Open Vld bang voor financiële putten bij jeugdverenigingen: districten reiken helpende hand PhT

23 april 2020

17u49 0 Antwerpen De coronacrisis treft ook de jeugdverenigingen zwaar. De jongerenafdeling van Open Vld Stad Antwerpen rekent op de districten om te beletten dat er volgend jaar wordt gestart met een diepe put. Het districtsbestuur in Antwerpen gaat in elk geval helpen, zo laat schepen Tom Van den Borne (Groen) weten. Liberaal schepen Mick De Maere bekijkt de mogelijkheden in het district Ekeren.

“Veel verenigingen hebben hun evenementen moeten annuleren”, stelde Stella Vansummeren (Open Vld) in de Antwerpse districtsraad. “Voor de jeugdorganisaties is dat vaak een drama. Ze hebben de evenementen nodig om het lidgeld laag te houden en bijvoorbeeld de zomerkampen te betalen. Het zou mooi zijn als het district de niet-gebruikte budgetten van dit jaar inzet om de al gemaakte kosten voor afgeschafte evenementen zo goed mogelijk te vergoeden.”

Schepen Van den Borne had gelukkig goed nieuws. “We gaan de tweede schijf van de werkingssubsidies nog voor de zomervakantie uitbetalen. Voor de projectsubsidies is het zo dat de reeds gemaakte kosten niet moeten worden terugbetaald, ook al is het project niet doorgegaan.”

Spelpakketten

Woensdag 22 april had de jaarlijkse buitenspeeldag moeten plaatsvinden. Uiteraard verviel die. Alle organisaties mogen de voorziene budgetten nu op een andere manier gebruiken. Dat kan onder meer met spelpakketten voor verschillende wijken met kwetsbare jongeren in het district, in samenwerking met organisaties zoals Kras, Jes en Samen op Straat. Kras verdeelt bijvoorbeeld 395 knutselpakketten, waarvan 200 op het Kiel. Samen op Straat verdeelt 850 pakketten in Antwerpen-Noord.